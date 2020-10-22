Венедиктова отчиталась посольству США о продолжении переаттестации прокуроров, которую начал Рябошапка

В четверг, 22 октября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин во время которой рассказала о ходе реформы прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора на своей странице в Facebook.

По словам Венедиктовой, сейчас идет третий этап реформы — аттестация прокуроров местных прокуратур.

«Даже несмотря на пандемию, у нас сейчас достаточно высокая явка прокуроров местных прокуратур — около 80%. Это свидетельствует о повышении доверия к реформе. Те же, кто не смогут сейчас из-за болезни принять участие в тестировании, смогут сдать экзамены позже», — сказала Венедиктова.

Как сообщается, Кристина Квин поблагодарила Офиса Генпрокурора за проведение аттестации и заявила о готовности американской стороны оказывать содействие в этом процессе.

Отметим, что переаттестация прокуроров была инициирована экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и вызвала критику в профессиональных кругах.

Например, экс-генпрокурор Святослав Пискун заявил, что реформа Рябошапки нанесла окончательный удар по прокуратуре. «Он просто развалил систему», — считает Пискун.

Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/ pgo.gov.ua

Кристина Квин. Фото: facebook.com/ pgo.gov.ua