Мариуполь полыхает COVID-19: в больницах катастрофа с врачами, кислородом и койко-местами

В Маиуполе (Донецкая область) больницы совершенно не готовы к массовому наплыву пациентов с ковидом, количество которых за последнюю неделю увеличилось в несколько раз.

Бьют тревогу не только больные и активисты, но и сами врачи. Мол, за 7 месяцев эпидемии город никак не подготовился к осеннему скачку. Не хватает не только мест, но и медиков, и кислорода. А все отчеты местной власти о подготовке, уверяют врачи и активисты, оказались политическим пиаром. .

Что происходит в Мариуполе

«У нас осталось 10-12 суток»

На днях один из главных хирургов города Михаил Сорокин на своей странице в Facebook написал, что в городских больницах, которые лечат коронавирус, – абсолютный дефицит кислородных точек. А это жизненная составляющая для таких больных. К тому же сотрудники медучереждений, которые в срочном порядке открывают в городе для новых больных, не готовы лечить «ковидный» профиль. По его словам, вместо того чтобы готовиться к эпидемии, местная власть летом тратила десятки миллионов гривен на фонтаны, бордюры и пирс.

«Кислородных концентраторов практически нет, кислородных линий тоже. У нас осталось 10-12 суток для радикального решения вопроса, не больше! Нужен реальный оперативный штаб с абсолютными полномочиями для решения проблемы коронавируса в Мариуполе! Я больше не хочу хоронить своих коллег, знакомых и друзей по причине отсутствия готовности города к прогнозируемой атаке коронавируса», – написал он.

Этот пост врача всего лишь за сутки набрал почти 4 тыс. перепостов. Многие мариупольцы соглашаются с оценкой хирурга Сорокина, у которого, кстати, на днях от ковида умер друг, врач-травматолог.

«Ситуация соответствует действительности. Мариуполь реально сейчас полыхает ковидом. Столько скорых на улицах я видел только после обстрела Восточного в 2015-м. Еще можно успеть спасти людей», – добавил коллега Сорокина Сергей Карпенко.

«Мы ни черта не готовы»

44-летний мариуполец Алексей Леонтьев с левосторонним воспалением легких попал в 4-ю городскую больницу еще 10 октября. И как только его состояние улучшилось – через 4 дня, то есть 14 октября, его выписали. В интервью OBOZREVATEL он рассказал, что резкий всплеск госпитализации больных происходил буквально на глазах. Тесты в тот период не проводились из-за занятости лабораторий. Из 38 больных в первые дни его госпитализации только у шестерых был подтвержденный коронавирус и то только потому, что сделали они его за свой счет в частной лаборатории. Алексею же провели ПЦР-тест в день выписки, 14 октября, но результата до сих пор (заметим, что сегодня уже 22 число) он не получил.









«За те четыре дня, проведенные в больнице, я понял, что мы ни черта не готовы. И те красивые слова нашего горздрава – это все предвыборный пиар. Защиты у медперсонала нет, на голове вместо чепчиков – бахилы, вместо защитных костюмов – несколько дней они ходили в защитных одноразовых халатах. Но ведь это не защита от ковида! Жаловались, что не хватает масок, перчаток. При мне медикам на троих выдали два костюма. Те возмутились, что нас же трое – санитарка и две медсестры – на что получили ответ: «И что, мне разорваться? Привезли два костюма. А завтра вообще не будет, экономьте». Это просто преступление», – возмутился Алексей.

На три этажа больных один врач

По его словам, кислородные баллоны были только в новом ковидном отделении и в 9-й больнице города. А вот 4-я, где он лечился, видимо, не рассчитывала на такой всплеск. На 50 больных человек – один генератор кислорода.

«У нас был один тяжелобольной, старый дедуля без ноги. Думал, он до утра не доживет, просто задыхался. Сатурация на уровне 74, это практически реанимация. Кислород ему дали на 2-3 часа, потом зашли, спрашивают: «Вам легче стало?» Нужно было отдать другому, у кого сатурация упала. В общем, вот так чередовали. Врачей не хватает, это правда. На три этажа больных один врач. Это жесть. Медики работают на износ и просто валятся с ног», – так описывает ситуацию в больнице Алексей.

Город «забил» на карантин?

В соцсетях мариупольские активисты пишут, что горожане практически не придерживаются карантина, а местная власть, которая вплотную занята местными выборами, только потакает им в этом. По крайней мере, такой вывод можно сделать из различных предвыборных концертов и других акций и праздников, где было немалое скопление людей. В основном пожилого возраста. Например, Алексей Леонтьев вспомнил недавний праздник Пожилого человека, который в Мариуполе длился 4 дня, вопреки карантинному режиму.

«На никому неизвестный праздник потратили 4 млн грн, и вот сейчас мы наблюдаем очереди возле рентгеновских кабинетов и сотни людей в ожидании попасть на прием к врачу в поликлинику либо частную лечебницу. Больницы забиты пациентами с воспалением легких. Инфицированные не могут пройти тесты по причине загруженности лабораторий. А местная власть продолжает лить мед в уши электората при помощи своих профильных замов, как хорошо у нас с медициной. Цинизм просто зашкаливает», – подытожил мужчина.

Руководство города уверят, что ситуация с эпидемией коронавируса у них под контролем. Мол, Мариуполь успешно справился с первой волной COVID-19 и готовится ко второй. По официальной статистике, в городе уже 2191 больной, и это наибольший показатель во всей Донецкой области. За минувшие сутки в Мариуполе зафиксировали 69 новых случаев.