Археологи обнаружили на территории Мексики несколько тысяч памятников доколумбовой эпохи

Мексиканские археологи обнаружили несколько тысяч скрытых исторических памятников, относящихся к доколумбовой эпохе. Для исследований они применили технологию радарного сканирования, сообщает mir24.tv.

Ученые с воздуха обследовали значительную территорию и выявили аномальные зоны, которые могли указывать, что под землей что-то скрыто. Проанализировав данные, они установили приблизительное месторасположение древних строений.

Первый участок длиной 233 километра от Паленке до Эскарсеги ученые прошли наполовину, но уже сейчас доложили о найденных там 533 исторических ценностях. Среди них: остатки двух крупных поселений, включающие как жилые дома, так и храмовые объекты. Под одним из них сохранился даже «подвал» – полость в земле. Ученые пока не смогли определить, какие происхождение она имеет, естественное или искусственное.

Второй участок тянется на 234 километра от Эскарсега до Калкини, на его территории выявили 1634 памятника. Многие из них были найдены и описаны археологами впервые.

В настоящий момент идет подготовка к раскопкам. Ученые надеются, что тщательное изучение зданий и поселков позволит им узнать новые факты о доиспанском периоде истории Мексики.