Саакашвили: Увольнение коррупционера Пудрика — это хорошо, но недостаточно

Результаты назначения на ключевые должности в стране отпетых коррупционеров, кошмарящих бизнес, это ваша компетенция, министр?

То, что Пудрика убрали это, конечно, хорошо, но по-прежнему открытым остается вопрос, КАК его вообще можно было туда назначать, зная бэкграунд такого «профессионала». Почему прошло целых ТРИ месяца перед его увольнением? И какие именно показатели не устроили руководство, показатели таможни или лично Пудрика?

Помнится, назначая Пудрика, министр финансов Марченко заявил, что благонадежность кадров — это не его зона ответственности. Теперь возникает закономерный вопрос, а результаты назначения на ключевые должности в стране отпетых коррупционеров, кошмарящих бизнес, это ваша компетенция, министр? Или вы вообще ни за что не отвечаете и не несете никакой ответственности?

Кстати, я критиковал не только назначение Пудрика, а также и десятка других «профессионалов» времен Януковича из орбиты решалы Романенко, которых, не моргнув глазом, недавно назначили по всей Украине.

Их показатели пока еще всех устраивают?

P.S.

Это провальное назначение, кстати, в полной мере показывает, что сказки о «профессиональности» старых кадров — всего лишь сказки. Мол, старый, плохой, воровал, знаем, но зато он эффективен.

Полная чушь. Коррупционер никогда не сможет быть эффективен для страны ни в каком виде, только для его собственного кармана. Пудрик тому очередное доказательство.