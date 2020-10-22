Пасечник изменил правила пересечения КПВВ «Станица Луганская»

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник внес изменения в «указ» «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская».

Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ.

Так, теперь, жители ОРЛО смогут пересекать границу с Украиной чаще одного раза в месяц по разрешению ЧСПК. В «указе» сказано:

«Въезд граждан на территорию ОРЛО с территории Украины и выезд граждан с территории ОРЛО на территорию Украины может осуществляться чаще одного раза в месяц на основании отдельного решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при правительстве ЛНР в соответствии с протокольным порядком, установленным постоянно действующей группой, созданной в соответствии с указом главы ЛНР».