Фирма Глимбовского через суд получила разрешение на строительство высоток возле дворца “Украина”

Суд обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины внести изменения в разрешение на выполнение строительных работ от 2010 года по ул. Большая Васильковская, 91-93 в Киеве, свидетельствует решение Шестого апелляционного админсуда от 9 октября, передают Наші гроші.

По указанному адресу на участках общей площадью 1,15 га строится многофункциональный комплекс Metropole. Из них 0,83 га находятся в частной собственности застройщика, а 0,32 га – в коммунальной.

Застройщик начал реализацию проекта еще в 2004 году. Тогда Киевсовет в связи с переходом права собственности на жилой дом продал ООО “Ковчег” часть участков, а часть – передал в аренду, установив целевое назначение земли – для строительства жилого комплекса.

В дальнейшем в 2004 году КГГА предоставила ООО “Ковчег” разрешение на реконструкцию и застройку территории в пределах домов 91, 93 по ул. Красноармейской (сейчас – Большая Васильковская), 22 на ул. Предславинская, 11 на ул. Ульяновых (сейчас – Лабораторная), 7/20 на ул. Предславинской.

В 2010 году ООО “Ковчег” получил разрешение на выполнение строительных работ.

В дальнейшем в июне 2014 года ООО “Ковчег” получил градостроительные условия и ограничения (ГУО) на строительство жилого комплекса на указанных участках. А в 2017 году фирма продала свои участки ООО “Скайпроджект”, которому также перешли арендованные участки и объект незавершенного строительства (на тот момент – 64% готовности).

“Скайпроджект” провел корректировку проектной документации и в октябре 2019 года обратился к ГАСИ с требованием внести изменения в разрешения на выполнение строительных работ.

Однако, фирма получила отказ. Среди прочего ГАСИ указала, не было представлено разрешение (согласование) скорректированной проектной документации Министерством культуры, а этажность объекта строительства превышает установленные Генпланом Киева ограничения, согласно которым в Центральной планировочной зоне запрещено новое строительство выше 27 м от поверхности земли (то есть не выше 9 этажей).

В июне 2020 года “Скайпроджект” подал в ГАСИ новое заявление о внесении изменений в разрешения на строительство. Однако опять получил отказ по тем же основаниям.

После этого фирма обратилась в суд, который ее иск удовлетворил и обязал ГАСИ внести изменения.

В части превышения разрешенной этажности в Центральной планировочной зоне столицы, суд указал, что еще в 2006 году научно-технический совет Минрегионстроя, МЧС и КГГА согласовали строительство трех 37-этажных жилых домов как объектов экспериментального строительства на указанных участках.

В 2008 году проект на 37 этажей согласовал Архитектурно-градостроительный совет Минрегиона. Однако, в дальнейшем в проекте 2015 года и откорректированном проекте 2019 года высота домов была установлена на уровне 27 этажей. Что, впрочем, все равно превышает разрешенные Генпланом 9 этажей.

Владельцем ООО “Скайпроджект” является владелец корпорации “Альтис-Холдинг” Александр Глимбовский. Его дочь Екатерина Глимбовская баллотируется в Киевсовет по №1 в списке ВО “Батькивщина” в Святошинском районе. Ее муж – Роман Насиров, бывший руководитель ГФС Украины, является обвиняемым по “газовому” делу НАБУ. В 2017 году совладельцем ООО “Скайпроджект” вместе с Александром Глимбовский был фонд “Финансист”, бенефициарным владельцем которого был Вагиф Алиев.

Владельцем ООО “Ковчег” является Владислав Шевченко. “Ковчег” является владельцем ООО “Оболонь Инвест”, которое, в свою очередь, с середины 2019 года стало владельцем ПАО “Рынок “Оболонь”.

Шевченко также значится бенефициарным владельцем АО “ЗНВКИФ “Асборн”, которое является совладельцем (10%) вместе с кипрской компанией “Дарми Холдингс Лимитед “(90%) ООО “Центр коммерческих площадей”, бенефициаром которого значится гражданин Швеции Томс Пер Андрерс. В 2017 году бенефициарным владельцем “Центра коммерческих площадей” значился Вагиф Алиев.

Томс Пер Андрерс значится также бенефициарным владельцем кипрской компании “Иксория Бизнес Лимитед”, которая владеет ООО “ТРЦ Лавина” (Киев, ул. Берковецкая, 6-Д). Он же является конечным владельцем ООО “Блокбастер Молл”. “Блокбастер Молл” и “Оболонь Инвест” имеют общую адрес (Киев, ул. Мечникова, 2-А) и руководителя (Заименко Иван Леонидович).