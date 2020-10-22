Велосипедки и кроссовки: Папарацци показали модель Эмили Ратаковски в повседневной суете (фото)

29-летняя фотомодель Эмили Ратаковски предстала в кадре папарацци в черных велосипедках и белой толстовке оверсайз. Звезда была также в белых носках и кроссовках, черной бейсболке и черной маске на лице.

Фото модели показали в Сети папарацци.

Эмили что-то несла в руках, какие-то покупки, а также бутылку с водой. За спиной у нее был черный рюкзак, а в ушах сверкали золотые серьги-кольца. В таком виде модель вполне можно было не узнать, но папарацци справились со своей задачей и сфотографировали знаменитость.

Возможно, в пакете у Эмили что-то вкусное? Ранее модель показывала, что на диетах особо не сидит и любит поесть. В прошлых своих публикациях девушка показывала, как ест вкусные и свои любимые бублики.

Видимо, на фигуре Ратаковски такая еда никак не сказывается, потому что она остается стройной.