Україна має право чинити на власний розсуд, якщо не виконуються такі гарантії безпеки, як Будапештський меморандум, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо такі міжнародні гарантії безпеки, як Будапештський меморандум 1994 року, не виконуються їхніми підписантами, то Україна має право чинити так, як вважає за потрібне, для свого захисту та безпеки.

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

В інтерв’ю чотирьом українським телеканалам Зеленський зазначив, що йому дуже важливо дізнатися думку громадян у рамках опитування 25 жовтня щодо доцільності порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, але свою стратегію подальших дій він поки що не розкриватиме.

“Тому що це комплексна робота, якою я займаюся. Я сьогодні займаюся тим, щоб відродити повністю державу Україна – самостійну, обороноздатну. Тому невипадково у нас з’являються військово-морські бази, невипадково я підписую стратегічні договори, яких не було й близько в України, на жаль. Я підписую з Великою Британією, з Туреччиною, я хочу ще з кількома країнами це зробити”, – вказав він.

Зеленський вважає, що “Україна в Європі має бути дуже сильною”. “Я вважаю, що наш флот має бути дуже потужним. Це частина цієї стратегії. Я впевнений, що всі підписані меморандуми і договори мають виконуватися. І впевнений, що якщо вони не виконуються, Україна не повинна постійно стукати у двері й кричати: “Як так, не виконуються!”. Я вважаю, дуже просто: не виконуються – ми маємо право тоді робити, як ми вважаємо. У цьому і є самостійність держави. Це моя думка”, – наголосив він.

Президент зазначив, що інакше Україна та українці сидітимуть не за столом європейських чи світових країн, а будуть постійно людьми, які просять “дайте ще кредит, дайте катер, дайте нам ще бронежилети, дайте нам ще маски, коли у нас COVID”.

“А можна, щоб ми були потужною країною? Можна зробити таку країну? “Зради” немає, а дуже хочеться створити всі умови і країну, яка буде реальним гравцем не лише в сільському господарстві, що вже є, а й в усіх інших напрямах”, – заявив він.