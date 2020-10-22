Зеленський вважає, що якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні лікування від коронавірусу відбувається якісніше, ніж в інших країнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

Він заявив: “Кожного тижня я бачу хворих на тисячу більше за день. Статистично. Але. Якість лікування. Тут ніхто не сперечається, але, на жаль, про ці цифри ніхто не говорить. Візьміть Францію, візьміть Англію, візьміть Італію, візьміть інші країни. У нас майже найнижчий в Європі показник смертності”.

На уточнення журналіста, що це пов’язують із показником тестування, Зеленський зазначив “А де тут логіка?”.

“Лікарі справді знають як лікувати ковід-захворювання. Вони навчилися. Вони у нас дуже швидкі. Італійці не просто так запрошували наших медиків”.