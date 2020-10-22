Нардеп обратился в СБУ с требованием расследовать российское гражданство Пальчевского

Народный депутат из группы «Довира» Андрей Кит обратился в СБУ с требованием провести расследование в связи с информацией о российском паспорте кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского.

Об этом Кит сообщает на своей странице в Facebook.

«Возмущенный вопиющим фактом того, что Андрей Пальчевский, будучи гражданином России, по сути — государства-агрессора, баллотируется на пост мэра Киева и еще и ведет свою партию в Киевсовет», — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что баллотирование гражданина России на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и украинскому законодательству.

«Обратился с заявлением в Службу безопасности Украины. Копию депутатского обращения добавляю», — написал Кит.

Он отметил, что баллотирование Пальчевского имеет признаки подготовки и/или совершения уголовных преступлений, предусмотренных статьями 110 («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), 111 («государственная измена»), 114 («шпионаж») и 330 («передача и собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, которая находится во владении государства») УК Украины.

Исходя из этого, нардеп требует у СБУ внести информацию о правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований. Он также опубликовал фото своего заявления.