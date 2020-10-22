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Зеленський про Кабмін: Голови можуть полетіти

23.10.2020

Президент Володимир Зеленський заявляє, що найближчим часом можуть звільнити міністрів, які не справляються з покладеними на них обов’язками.

Про це йдеться в інтерв’ю Зеленського 4 телеканалам.

“Голови можуть полетіти – це є правда. Але не через те, що хтось з депутатів має погані  стосунки з тим чи іншим міністром”, – сказав президент. 

Зеленський відзначив, що “є оцінюючий формат роботи міністрів”.

Президент додав, що “дійсно найближчим часом” він з прем’єром Денисом Шмигалем подивиться на результат – і тоді “дійсно когось може не бути, найслабкіші будуть іти”.

При цьому назвати прізвища Зеленський відмовився.

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