Новым главой Гостаможни стал связанный с Нефьодовым человек

Кабинет министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место Евгения Ентиса.
Как сообщает «Урядовый портал«, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании в четверг, 22 октября.
Ентис занимал должность замглавы таможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Он присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019 году, а до того работал в ГП «Прозорро».
Что о нем известно
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Ентис ранее был руководителем IT-отдела проекта государственных закупок ProZorro. К слову, это связывает его с Нефедовым, который был одним из идеологов системы закупок.
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Евгений Ентис женат, вместе с женой Яной воспитывают сына Давида и дочь Арину. Согласно декларации, проживают в Вишневом Киево-Святошинского района.
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Также в своей декларации за 2019 год он указал зарплату, полученную по месту работы в ООО «Прозорро» на сумму 1 млн 324 тысяч гривен. То есть чуть больше 100 тыс. гривен в месяц.
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Впоследствии он бросил работу в ProZorro и занимался предпринимательской деятельностью, пока в 2020 году его назначили заместителем руководителя Гостаможенной службы.