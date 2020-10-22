Кандидат в депутати від «Слуги народу» пропонував зайнятися інтимом 15-річному хлопцю

Щоб стати депутатом від «Слуги народу», чоловік змінив ім’я і прізвище.

У Кривому Розі в депутати про партію «Слуга народу» йде дехто Марк Розумовський, якого раніше звали Євген Сірик. Про це розповів в новому відеоблозі медіаексперт Анатолій Шарій.

Кілька років тому Євген Сірик був помічений за листуванням з неповнолітнім хлопцем, якому пропонував вступити в сексуальні стосунки. Про листування дізналися представники криворізького відділення праворадикального руху «Оккупай-педофіляй», які прийшли на зустріч Сірика і неповнолітнього юнака, після чого відео з цієї зустрічі розмістили в мережі.

На той момент Євген Сірик співпрацював з партією «Батьківщина».

На виборах до місцевих рад, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, Сірик балотується в депутати в Кривому Розі, однак під іменем Марка Розумовського.

При цьому в Facebook Євгена-Марка його друзі і раніше називають Євгеном.

Медіаексперт Анатолій Шарій в своєму відео від 22 жовтня розмістив скріншоти листування Євгена Сірика з неповнолітнім хлопцем, відео зустрічі в парку, скріни зі сторінки Марка Розумовського.

«В принципі, одним зашкваром більше, одним менше… А яка різниця, якщо ви просто зашкварники», резюмував Шарій, звернувшись до «Слуг народу».