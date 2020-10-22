Мужчина погиб во время пожара в пятиэтажке, где загорелся матрас в квартире

В Киеве во время пожара в жилой многоэтажке погиб 46-летний мужчина. Трагедия произошла в четверг, 22 октября.

Огонь вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Депутатской, 32, в Святошинском районе столицы. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Киева.

Фото: Киев оперативный

Сообщение о возгорании пожарным поступило в 15:18. К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших подразделений. По прибытию, бойцы установили, что в одной из квартир на 4-м этаже произошло возгорание матраса. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара.

В ходе разведки спасатели обнаружили в комнате тело мужчины 1974 года без признаков жизни. В 15:39 возгорание было локализовано на площади 5 кв.м, а в 15:56 — ликвидировано.

Для тушения задействовали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.