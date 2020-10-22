Восьмой» Golf теперь и на газу

В семействе Volkswagen Golf восьмого поколения уже есть с десяток версий с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными силовыми установками. А с октября у немецких официальных дилеров появилась ещё одна модификация — метановая. Volkswagen Golf TGI получил точно такую же начинку, как на пятидверках Skoda Octavia G-Tec, SEAT Leon TGI и Audi A3 g-tron. У Гольфа установлен тот же полуторалитровый четырёхцилиндровый мотор, работающий по циклу Миллера и использующий турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Агрегат выдаёт те же 130 л.с. и 200 Нм, а тяга на переднюю ось идёт через семиступенчатый преселектив DSG.

На немецкой земле метановый Volkswagen Golf TGI продаётся в единственной комплектации Life и оценивается в 30 935 евро. Для сравнения, за Audi A3 g-tron просят 30 706 евро, а лифтбек Skoda Octavia G-Tec — 30 276 евро.

Golf TGI весит 1399 кг, ускоряется до сотни за 9,5 с, а его максимальная скорость достигает 211 км/ч. Расход метана в смешанном цикле по протоколу WLTP составляет 4,1 кг/100 км, а по сравнению с бензиновым аналогом выбросы углекислоты меньше на 25%.

Метан хранится в трёх баллонах. Как и на аналогах под брендами Skoda и SEAT, один из резервуаров сделан стальным и расположен перед задней осью, а два остальных — композитные и инсталлированы под полом багажника. Их суммарный объём составляет 115 л, в которые можно закачать до 17,3 кг сжатого газа. При этом запас хода на одном газе составляет 400 км по циклу WLTP, что на 100 км меньше показателя Октавии. Также есть ещё отдельный бак для бензина на девять литров, которые понадобятся во время поиска метановой заправочной станции. К слову, на бензине Octavia G-Tec может проехать до 190 км.

: Новости Ю