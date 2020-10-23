Путин назвал две будущие супердержавы

Президент РФ Владимир Путин считает, что Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав. Об этом лидер страны-агрессора заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о ситуации на мировой арене.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — сказал Путин.

В то же время, добавил российский президент, заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции. «Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?» — отметил Путин.