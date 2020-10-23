10 продуктів, які знижують тиск

Гіпертонія – дуже небезпечне захворювання, яке загрожує порушеннями роботи судин, серця і таких серйозних хвороб, як інфаркт або інсульт. При гіпертонії важливо не тільки приймати призначені лікарем препарати і вести здоровий спосіб життя, але і дотримуватися дієти. Але мало хто знає, що певні продукти можуть не тільки підвищити тиск, але і нормалізувати його. Отже, ось список продуктів, які обов’язково повинні бути на вашому столі, якщо останнім часом ваш тиск перевищує норму.

Печена картопля

Картопля багата магнієм і калієм – двома мікроелементами, які є важливою складовою терапії при гіпертонії. Дієта, багата калієм, допомагає організму більш ефективно вимивати надлишки натрію, який підвищує кров’яний тиск, а магній сприяє здоровому кровотоку.

Молоко і молочні продукти

Стакан молока допомагає знизити тиск на 3-10% за рахунок кальцію і вітаміну D, яких багато в молочних продуктах. Регулярне вживання молока і молочних продуктів можуть знизити ризик розвитку серцевих захворювань на 15%. Крім того, постійне вживання молока допомагає підвищити вміст кальцію – а дослідження підтверджують, що недолік цього мікроелемента підвищує ризик розвитку гіпертонії.

Яйця

Довгі роки вважалося, що часте вживання в їжу яєць може бути небезпечно для серця – нібито через холестерин. Але недавні дослідження спростували цю помилку і показали, що яєчний білок допомагає знизити кров’яний тиск. Фактично, яєчний білок діє так само, як каптоприл – найпоширеніший препарат для зниження високого кров’яного тиску.

Броколі

У цьому корисному овочі міститься багато магнію, кальцію і калію – мінералів, що знижують тиск. Більш того, дослідження підтвердили, що раціон, в якому багато брокколі, істотно знижує ризик розвитку інсульту, серцево-судинних захворювань і гіпертонії. У паростках броколі багато сполук, які допомагають зменшити пошкодження артерій і тим самим знизити гіпертонію.

Буряковий сік

Стакан бурякового соку в день допомагає знизити рівень кров’яного тиску на 10 пунктів – до таких результатів прийшли автори дослідження, опублікованого в 2013 році в журналі Американської кардіологічної асоціації Hypertension. Такий ефект досягається за рахунок нітрату, який перетворюється в оксид азоту, газ, який розширює кровоносні судини і допомагає кровотоку.

Банани

Ці фрукти – чемпіони за вмістом калію: в одному банані міститься близько 420 міліграмів або 11% від денної норми. А про те, як важливий калій для здоров’я серця і судин, ми вже говорили.

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Темний шоколад

Найсмачніші ліки – шоколад з високим вмістом какао. У цих ласощах багато особливих антиоксиданту флаванолів, які роблять кровоносні судини більш еластичними. Сміливо з’їдайте кілька часточок чорного шоколаду в день-він піде вам тільки на користь!

Біла квасоля

Ще один продукт, в якому багато калію, магнію і кальцію – важливих мікроелементів, які допомагають нормалізувати тиск. Всього одна порція квасолі містить 13% щоденної норми кальцію, 30% — магнію і 24% калію.

Гранат

Один стакан гранатового соку в день протягом трьох тижнів допомагає знизити кров’яний тиск. Просто починайте ваш день з цього напою-і гіпертонія вас не наздожене.

Вівсяна каша

Вівсянка на сніданок – ідеальний варіант для всі, хто всерйоз піклується про своє здоров’я, в тому числі і про нормалізацію кров’яного тиску. Клітковина, якою багате це блюдо, допомагає підтримувати здоровий рівень систолічного і діастолічного артеріального тиску, а також утримувати здорову вагу тіла, що теж дуже важливо для здоров’я серця і судин.