В ОП предупредили об увеличении количества инфицированных COVID-19 вдвое всего за 25 дней – СМИ

В следующие 25 дней в Украине случаи инфицирования коронавирусом могут увеличиться в 2 раза по сравнению с сегодняшним днём, 22 октября.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Якобы такой прогноз экспертов был озвучен на закрытом заседании в Офисе президента.

«По нашей информации из Офиса президента, на закрытом заседании был озвучен прогноз экспертов по количеству заболевших COVID-19. В следующие 25 дней случаи инфицирования коронавирусом могут увеличиться в 2 раза по сравнению с сегодняшним днём», – сказано в сообщении.



