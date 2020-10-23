Мы не можем прожить без западных денег, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская экономика сейчас не может обойтись без кредитов от партнеров и международных организаций. Поэтому продолжается сотрудничество с МВФ.

Об этом Зеленский заявил в интервью четырем телеканалам.

«Мы без западных денег прожить не можем. Экономика выстроена таким образом и так долго выстраивалась. Люди должны об этом знать», — сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все условия для второго транша согласованного кредита от МВФ.

«У нас был первый транш, мы ожидали второй транш. Есть требования МВФ и я считаю, что мы все выполнили — это мое личное мнение. Но как внутри страны, так и за рубежом есть люди, которые работают против Украины и они лоббируют свои интересы вопреки интересам государства», — отметил Зеленский.