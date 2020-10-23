Оля Полякова попала в новый скандал из-за шоу во Дворце спорта в разгар карантина

36-летняя украинская певица Оля Полякова нарвалась на жесткую критику из-за анонса своего концерта в столице

Как передает Politeka.net, звезда обратилась к украинцам в Инстаграм, приглашая на свое выступление 26 октября в Киеве. Пост певица сопроводила ярким постером, на котором предстала в своей манере: фантастическом красном кожаном боди с невероятно пышными рукавами, оригинальной “короне” и колготках в “сеточку”.

“Доброе утро, мои хорошие! Уже в понедельник мы встретимся с вами на долгожданном, невероятно крутом шоу «Королева Ночи» во Дворце спорта 😍 Я очень соскучилась, надеюсь, вы тоже 😉 Не беспокойтесь, концерт состоится, все разрешения есть, и пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Я сделала повторный тест, со мной все хорошо, и сейчас я набираюсь сил, чтобы зажечь с вами не по-детски! Очень вас прошу: надевайте маску, используйте антисептик, соблюдайте дистанцию. Это будет лучший день в году! ❤️ Билеты еще есть, заходите в сториз ⚡️”, – призвала Полякова украинцев к действию.

Пользователи тут же кинулись комментировать: при чем большая часть с возмущением. Людей выбесил “пир во время чумы”, ведь в стране продолжается карантин, неумолимо растет количество зараженных китайским вирусом.

“После того как мы с мужем очень тяжело переболели, категорически против всех массовых мероприятий!!! Люди берегите себя и поверьте Вы никому не нужды в нашем государстве кроме родных и близких! А без шоу можно пока и обойтись! Лечение очень дорогое!”

“а как же карантин? или деньги важнее?” – “ей не деньги важнее. А ей главное оторваться по полной”

“И после концерта Киев в красную зону!”

“Какая может быть дистанция во дворце спорта ? С концерта вернутся тысячи заражённых людей!”

“Собаки лают, а караван идет… Скиньтесь люди Оле на хлеб, чтобы с голоду не сдохла. Сознание у Оли на нуле… Министр не перестает предупреждать, просит …. а Оле дают разрешение. Ну где логика ? Это уже дно… ”

“Королева Ковид”

“Нужны очень деньги? На людей наплевать. Бабки несите”

“??????? Жесть!”

“Полякова, ты смерть с косой! После твоих концертов смотри что творится! Тебе плевать!”

“Молодец. Хорошего концерта вам королева”

“Эх как же жаль шо я в Харькове😢💔 Уверена, что несмотря на все эти нюансы, Концерт будет Шикарный😍 ведь у вас по другому не бывает💥💥 Жгитеее Королева💖”

“Ольга, удачи Вам!!!👍❤️🌟 И пусть всё будет хорошо🌟🌟🌟”