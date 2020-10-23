Путин отреагировал на отказ Эрдогана признать Крым российским

Президент России Владимир Путин заявил, что ему «неинтересно» заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана касательно деоккупации Крыма.

Об этом он заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября, передает «».

«Что касается каких-то устремлений (президента Турции) по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это неинтересно, потому что интересы России надежно защищены. И в этом вы можете ни на секунду не сомневаться», — сказал Путин.