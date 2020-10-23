Археологи обнаружили в оттаявших ледниках Альпийских гор древние артефакты

Артефакты сохранились в хорошем состоянии, так как лежали под слоем льда.

Стремительное таяние ледников помогло археологам найти древние артефакты в Альпийских горах — пишет таблоид Daily Mail. Ученые обнаружили в Альпах предметы, которым несколько тысяч лет.

Отступив, тающий альпийский ледник обнажил стоянку древних людей, которые жили в горах тысячи лет назад. Исследователи, наткнувшиеся на стоянку, обнаружили здесь целый набор ценных для науки предметов — в частности, фигурку из дерева и шнурованные туфли, сохранившиеся с третьего тысячелетия до нашей эры. Древние артефакты сохранились в хорошем состоянии, так как лежали под слоем льда.

“Климатические изменения представляют собой колоссальную проблему, но у них есть и некоторые плюсы. Например, сегодня активно развивается ледниковая археология, которая стала реальностью благодаря таянию ледников. Огромные массивы льда исчезают, открывая тысячелетние сокровища”, — рассказывают исследователи.

Это не первая подобная находка в Альпах. Ранее на перевале Шнидейох нашли веревку, которой около шести тысяч лет. До сих пор считалось, что древние люди, жившие так давно, не отваживались подниматься высоко в горы, но открытия археологов опровергают это представление. Ученые намерены продолжать исследования на месте исчезнувших ледников, чтобы лучше разобраться в жизни древних обитателей горных районов.

Фото: planet-today.ru