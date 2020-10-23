СБУ викрила завдання мільйонних збитків державі під час будівництва об’єктів інфраструктури міжнародного аеропорту «Бориспіль»

Служба безпеки України викрила протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту «Бориспіль» під час закупівлі послуг з капітального будівництва об’єктів транспортної інфраструктури.

Оперативники спецслужби встановили, що під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів.

Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 мільйонів державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених оборудок.

Для отримання матеріалів, що мають доказове значення, правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні причетних до оборудки посадовців ДП «МА Бориспіль». Зокрема, про фінансово-господарські взаємовідносини із компанією, що фігурує у кримінальному провадженні.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття протиправного механізму здійснювалися співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.













