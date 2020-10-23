«Пристрелила бы»: сестра Ефремова прокляла родственников жертвы ДТП

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия, которая ранее предлагала брату не платить ни копейки семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, гневно высказалась в адрес родственников покойного.

По ее словам, за глумление над «ее прекрасным братом» они заслуживают как минимум смерти.

«Вряд ли кого так ненавидела в жизни, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали-таки парабеллум, точно пристрелила бы прямо в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом, чьего ногтя на мизинце ноги его не стоят. И мне даже не то что 8, мне бы и двух лет не дали за это. Я же в аффекте», — написала она в Facebook.

Также женщина призналась, что находится в таком состоянии все время после ДТП, сломавшего жизнь актеру.