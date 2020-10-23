В Украине 7517 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 7517 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+693), Киеве (+635), Одесской области (+571), Хмельницкой области (+471), Житомирской области (+426), Запорожской области (+402), Тернопольской области (+330 ), Полтавской области (+316).

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 121 человек (всего 6164). Также вчера 2680 человек выздоровели (всего 137 578).

С начала пандемии в Украине выявили 330 396 случаев коронавируса.

Напомним, Владимир Зеленский назвал условие введения в Украине локдауна. Жесткий карантин в Украине могут ввести, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса.