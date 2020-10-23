Волонтер: Хомчак приказал военкомам взяться за Тараса Тополю, который рассказал о его квартирах

Музыканта и волонтера Тараса Тополю хотят призвать из запасов на службу после того, как он рассказал о трех квартирах главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом сообщает волонтер Наталья Воронкова на своей странице в Facebook.

«Генерал Хомчак не придумал ничего лучше, как напрячь по Тополе военкомат. Там сейчас такой движ и шухер. Хотят призвать его из запаса, чтобы устроить веселую службу в учебке. Нарыли некую просроченную справку с 2007-2008 годов, когда Тарас еще учился в Академии Внутренних дел и пытаются притянуть за уши нарушение правил воинского учета», — написала Воронкова.

Она отметила, что Тополя — волонтер, который два года ездил на фронт и был на передовой, не прячась. Воронкова уточнила, что певец не только выступал с концертами, но еще и привозил и передавал помощь.

Волонтер подчеркнула, что смешно выглядит обвинение в том, что публичное лицо может где-то скрываться. Кроме того, у Тополи два ребенка. Воронкова выразила возмущение, что Хомчак вместо того, чтобы управлять армией и решать критические проблемы в ней, занимается расправой над певцом. Она добавила, что Хомчак показал «последние крохи утерянного авторитета».