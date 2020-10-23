Хейли Бибер сделала татуировку в честь мужа

Теперь на руке у Хейли Бибер красуется заглавная буква имени Джастина.

Американская модель Хейли Бибер (Болдуин) в очередной раз показала миру свои чувства к мужу — канадскому певцу Джастину Биберу.

23-летняя красотка набила себе новую татуировку, посвященную любимому человеку, пишет WomanEL.

Снимком новой «татушки» звезды поделился в соцсетях ее тату-мастер.

На безымянном пальце модели появилась первая буква имени супруга — J, а рядом с ней — изображение путеводной звезды.

Что ж, довольно изящно и неброско, а если даже чувства остынут — такое тату легко будет переделать.