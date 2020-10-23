В Днепре трое мужчин убили знакомого и выбросили обнаженный труп в лесополосе

В Днепре полиция задержала троих подозреваемых в жестоком убийстве мужчины, чье обнаженное тело было обнаружено в лесополосе Самарского района 12 октября. Погибший 35-летний мужчина находился в розыске с 3 октября.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Задержать подозреваемых правоохранителям удалось 20 октября. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 37 до 48 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. При санкционированных обысках по месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению. Кроме этого, во время обыска в автомобиле одного из мужчин обнаружили гранату Ф-1 без маркировки и запал УЗРГМ-2.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Троих мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении. Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.