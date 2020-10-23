В Киеве три изверга месяцами пытали бездомных и снимали это на видео

В Киеве трех мужчин подозревают в том, что они пытали бездомных. Им также сообщили о подозрении в убийстве одного бездомного. Возраст мужчин – от 20 до 42 лет.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

По информации правоохранителей, мужчины в течение августа и сентября издевались над бездомными, которые жили на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

«Молодчики распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, после чего жестоко избивали, а свои действия снимали на телефон и затем выкладывали запись в телеграмм-канал.

Как установило следствие, от нападений пострадали три бездомных», – говорится в сообщении. В конце сентября мужчин задержали и вручили подозрения, двух взяли под стражу, одного отправили под домашний арест. Во время дальнейшего расследования и изучения видеозаписей на телефонах задержанных следователи установили, что мужчины могут быть причастны и к другому преступлению – убийству бездомного на детской площадке в центре Киева, которое произошло в конце сентября.

«Увидев в детской деревянной беседке человека, который показался им бездомным, подошли к нему и начали наносить удары в область головы. После этого один из подозреваемых рукой обхватил шею потерпевшего, лишив последнего возможности дышать. Другой подозреваемый при этом совершал видеозапись преступных действий на мобильный телефон», – добавили в прокуратуре.

Если вину докажет суд, мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.