В Украине предлагают увеличить пошлину на ввоз авто из ЕС

В Украине могут увеличить пошлину на ввоз автомобилей из Евросоюза до 20% и восстановить норму Евро-5, а в дальнейшем и Евро-6, для б/у авто, которые ввозятся в нашу страну. С такой инициативой выступила Федерация работодателей автомобильной отрасли (ФАУ).

В 2019 году в Украину из Евросоюза ввезли 372 400 автомобилей, а за I полугодие 2020 года – 95 100 автомобилей.

Предельный объем импорта является значительным. Значит Украина, согласно ч.1 ст. 44 Соглашения с Евросоюзом, может применять специальные меры в форме высокой ставки ввозной пошлины. Однако, это не происходит, что отрицательно влияет на конкурентоспособность национального производителя, на развитие предпринимательства и в целом на экономику.

Поэтому ФАУ предлагает увеличить размер дополнительной ввозной пошлины на автомобили из Евросоюза с 10 до 20%.

Кроме того, предлагается ограничить ввоз в Украину б/у авто, которые в Европе не соответствуют экологическим стандартам.