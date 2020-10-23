Девушку Бена Аффлека засняли на пляже целующейся с другим

О романе Бена Аффлека и Аны де Армас (она же девушка Бонда, и лауреат двух «Оскаров») стало известно в марте этого года.

Пара познакомилась во время съемок триллера Deep Water, и между ними пробежала искра.

Отношения между Беном и Аной набирали силу, их стали видеть вместе на светских вечерниках. А потом состоялась поездка в Гавану, родной город Аны де Армас, где она представила уже Аффлека не как коллегу по цеху, а в качестве любимого мужчины.

Звездную пару постоянно видят вместе на улицах Нью-Йорка. Кажется, они и дня не могут провести друг без друга. Во время строго карантина Бен и Ана даже нарушали все мыслимые запреты, то и дело снимая маски на прогулке, чтобы поцеловаться.

Но на днях поклонники этой пары были весьма обескуражены. В сети появились фото, где Армас на пляже целуется с другим мужчиной.

Многие уже подумали, что, как и предрекали хейтеры, 32-летняя звезда бросила 48-летнего Аффлека, который до встречи с ней не только слыл бабником, но и имел серьезные проблемы с алкоголем.

Но сама Ана поспешила успокоить фанатов: это была всего лишь съемка рекламы парфюма.