Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби

Спеціаліст з кібербезпеки з Нідерландів, співзасновник некомерційної організації GDI Foundation Віктор Геверс заявив, що отримав доступ до twitter-акаунту президента США Дональда Трампа, вгадавши його пароль.

Про це пише “УП” з посиланням на нідерландське видання de Volkskrant, TechCrunch. Хакер повідомив, що пароль – “maga2020!”.

Це скорочення від фрази “Make America Great Again” – передвиборного гасла Трампа. Геверс розповів, що вгадав пароль 16 жовтня, на це у нього пішло п’ять спроб. Він повідомив, що його не заблокували після чотирьох спроб, а обліковий запис Трампа не був захищена двофакторною уутентифікацією (при вході не потрібне, наприклад, смс-підтвердження – ред.). За його словами, після отримання доступу до сторінки Трампа він відразу ж повідомив про це ЦРУ, ФБР, команду президента та соцмережу.

Наступного дня, 17 жовтня, Геверс зауважив, що в акаунті Трампа включили двухфакторную аутентифікацію.

Ще через два дні з ним зв’язалася Секретна служба США, якій Геверс переслав всю наявну інформацію. Видання TechCrunch опублікувало, як воно запевняє, скріншот Геверса після злому аккаунта президента США.