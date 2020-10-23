Один голос оценили в 1000 гривен: депутат Ярослава Диденко стоит за созданием «сети» подкупа на выборах в Киеве

22 октября текущего года, оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили лиц при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. Кроме этого, у злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований НПУ.

В сообщении отмечается: «Полицейские установили, что к организации «сетки» подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали 1000 гривен — 500 гривен — до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата.

Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения».

По данным нашего источника в правоохранительных органах, к созданию «сетки» по подкупу причастен действующий депутат Киевсовета из фракции «Солидарность» Ярослав Диденко и его помощник Дмитрий Орловский.

Депутат Киевского городского совета VIII созыва Ярослав Диденко является заместителем главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

Весной 2020 года голос Ярослава Диденко стал решающим во время голосования Киевсовета за перечень из 129 объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации. Заявив о конфликте интересов, Ярослав Диденко обманул избирателей и проголосовал за постановление.

Автор: Олег Саенко