Путин об экономике Украины: такое падение, как будто у них не одна пандемия прошла

Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине такое состояние экономики, «будто не одна пандемия прошла».

Своим мнением глава страны-агрессора поделился в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября. Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Кроме того, Революцию Достоинства президент РФ назвал «государственным переворотом».

«Посмотрите в Украине: 2004 год – одна революция, 2014 год – другая революция, переворот государственный. Результат? Посчитайте статистику самих украинских служб статистических, падение производства, как будто у них не одна пандемия прошла там уже», – сказал Путин.

Он также использовал пропагандистский тезис об «общем советском прошлом» с Украиной.

«Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, авиастроение, судостроение, ракетостроение, это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина – этого почти ничего не существует», – добавил Путин.