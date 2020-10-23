В Киеве задержали вандала, осквернившего мемориал Героев Небесной Сотни

Полиция Киева задержала 21-летнего студента одного из столичных вузов по подозрению в совершении хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни 22 октября.

Как сообщили правоохранители, свои действия хулиган объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Досудебное расследование начато по части 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

После установления всех обстоятельств и причин проступка виновному в его совершении может грозить штраф в размере 1−2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, или же ограничение свободы на срок до 5 лет.