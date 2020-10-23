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Украинских водителей предупредили об еще одном штрафе

23.10.2020

Водитель грузового автомобиля или автобуса обязательно должен иметь при себе личный страховой полис, в противном случае ему грозит штраф.

Как сообщает Дорожный Адвокат, порядок осуществления обязательного личного страхования водителя от несчастных случаев на транспорте предусмотрено Положением об обязательном личном страховании, утвержденным постановлением КМУ от 14.08.1996 № 959.

Согласно законодательству, наличие у водителя полиса обязательного личного страхования водителя является обязательным, а за отсутствие такого полиса перевозчик может получить штраф в размере 1700 грн.

Напомним, в Украине водителей грузовиков массово штрафуют за перегрузки. Как известно, перегруженные фуры портят даже вновь построенные дороги.

: Mmr

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