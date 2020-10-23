Трамп: Именно при Байдене Россия забрала себе часть Украины

Американский лидер Дональд Трамп во время дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом упрекнул его в том, что он допустил оккупацию Крыма Россией, будучи вице-президентом. Об этом сообщает «Новое время».

Нынешний глава Белого года заявил, что поставляет в Украину вооружение для борьбы с российской агрессией, тогда как администрация его предшественника Барака Обамы «продавала ей подушки».

«Именно при нем (Байдене, — ред.) Россия забрала себе часть Украины», — отметил Трамп.

Также президент США напомнил своему оппоненту, что ввел против РФ санкции и усилил военные возможности НАТО.

Вместе с тем оба кандидата считают, что Москва не хочет их победы на президентских выборах в США. По словам Трампа, разведка доложила ему, что Россия и Иран хотят, чтобы он проиграл.

В свою очередь Байден тоже заявил, что в случае его избрания «любая страна, вмешивающаяся в наши выборы, заплатит».

«Россия хочет удостовериться, что я не стану президентом… потому они знают, что я хорошо знаю их», — добавил он.