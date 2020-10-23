Боголюбов просить суд визнати його власником 33,3% акцій Приватбанку

Екс-співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов звернувся в Госпсуд м. Києва з чотирма позовами, в яких оскаржує націоналізацію банку. Серед відповідачів — у т.ч. Кабмін, Мінфін, ФГВФО, Приватбанк.

Справа №910/15738/20: Боголюбов просить суд визначити статутний капітал Приватбанку в розмірі 21,256 млрд грн (це показник, який був до націоналізації Приватбанку), а також свою частку в ньому в розмірі 33,2525% (пакет акцій, прямим власником якого Боголюбов був до націоналізації фінустанови). Наразі в держреєстрі вказаний обсяг статутного капіталу Приватбанку на суму 206,06 млрд грн, і він на 100% належить державі в особі Кабміну.

Справа №910/15734/20: Боголюбов просить суд витребувати з володіння держави в особі Кабміну 33,2525% від загальної кількості випущених акцій Приватбанку, що належали на праві приватної власності Боголюбову станом на 18.12.2016, а також зобов`язати Укрексімбанк виконати депозитарну операцію списання цих акцій з рахунка у цінних паперах держави на рахунок Боголюбова в депозитарній установі ТОВ «Солід Дніпро»;

Справа №910/15739/20: позов Боголюбова стосується “визнання права власності” (цитата).

Справа №910/15737/20: позов Боголюбова про “визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу акцій в частині” (цитата).

Додамо, що згідно з даними судового реєстру, Шостий апеляційний адмінсуд на 26.11.2020 призначив розгляд справи №826/7432/17 — за апеляційною скаргою Мінфіну на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18.04.2019, яким на вимогу Ігоря Коломойського націоналізація Приватбанку була визнана незаконною.

У жовтні 2019 року Госпсуд м. Києва зупинив провадження в справі №910/1834/19 (за позовом Ігоря Коломойського і Triantal Investments LTD до Міністерства фінансів про повернення їм акцій Приватбанку) до набрання законної сили рішення в справі №826/7432/17.

Відповідно до т.зв. “антиколомойського” закону (був прийнятий Верховною Радою в травні за наполяганням МВФ), якщо суд скасує рішення НБУ про виведення банку з ринку, така фінустанова не може бути повернена екс-власникам, проте вони в судовому порядку можуть претендувати на компенсацію від держави. Основну роль у відповідному процесі має відігравати спеціальний суб’єкт – «міжнародно визнана аудиторська фірма», яка після аналізу фінансового стану банку повинна підтвердити розмір шкоди, якщо така була завдана власникам виведеного з ринку банку.

Раніше НБУ заявляв, що компанія Kroll провела forensic audit Приватбанку, який, як зауважували в Нацбанку, підтвердив підозри НБУ щодо можливого завдання збитків банку перед націоналізацією на 5,5 млрд дол. І. Коломойський заперечував цю інформацію.

У червні поточного року Приватбанк заявляв, що Високий суд Лондона призначив розгляд по суті його позову проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на 1 березня 2022 року.

«Всесвітній арешт активів пана Боголюбова та пана Коломойського залишається в силі і буде залишатися в силі до моменту винесення рішення після завершення розгляду справи. Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться повернути суму, заявлену у позові, яка наразі складає понад 3 млрд доларів США (включаючи відсотки)», — йшлося в тодішній заяві націоналізованого банку.