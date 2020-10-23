В Украине в 2021-м повысят пенсионный возраст и ужесточат требования: кого коснется

В Украине с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст повысят с 59,5 до 60 лет. Кроме того, пересмотрят и требования к стажу.

Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL. В законе «Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании» говорится об этом. Законом №0972 право женщин выходить на пенсию раньше мужчин предлагали сохранить, однако Верховная Рада этот документ отменила.

В Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. При этом, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе текущего года было 24 937 грн).

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет – от 28 лет стажа;

чтобы выйти на пенсию в 63 года – от 18 до 28 лет стажа;

чтобы выйти в 65 лет – от 15 до 18 лет.

Так, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.