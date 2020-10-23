Число заражений COVID-19 в мире превысило 41,6 млн

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 41 641 309 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 136 503 человек против 1 130 606 на утро четверга, излечились 28 271 838. В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 407 702 заражения коронавирусом и 223 032 летальных исхода. Более 3,3 млн человек в США излечились от коронавируса. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 706 946 заболевших COVID-19 при 116 616 смертельных случаях и более 6,8 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 323 630 случаев заражения, умерли 155 900, вылечены более 4,5 млн человек.