Могилевская в домашнем образе рассказала о своих осенних привычках

Наталья Могилевская показала нежный домашний образ и рассказала, как любит проводить время осенью

Популярная певица поделилась новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В нем Могилевская рассказала о своих осенних привычках.

«Самая лучшая осень — это смотреть кино под тёплым пледом с чашкой горячего чая (или кофе, или какао. Дело вкуса;))) Это время hugge. Пишите в комментариях свои любимые фильмы или интересные новинки», – написала знаменитость.

Она также поделилась новыми домашними фотографиями. На них Могилевская сидит на подоконнике в уютном свитере цвета слоновой кости. Певица нежно обнимает большого плюшевого медведя, прижимая его к себе.

Поклонники Могилевской тут же откликнулись на ее пост.

«Вам безумно идёт блонд», «Очень нежная и красивая!», «Какая милота. Невероятная!», «Вам так идет красная помада, а вы так редко ею пользуетесь», «Наташа Вам очень красиво быть блондинкой. И красная помада— бомба», «Так помолодела, красоточка, обворожительный взгляд», «Как девочка…милая и нежная», – пишут в комментариях.