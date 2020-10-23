Пособнику Жеваго грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

Госбюро расследований при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора вручило подозрение бывшему заместителю председателю правления банка «Финансы и Кредит», сообщила пресс-служба ГБР. Его имя не называется.

Но в последнем отчете на сайте Нацбанка указываются имена трех зампредов этого банка перед ликвидацией: Игорь Копертехин, Игорь Львов и Олег Шапкин. А в 2016 году Печерский районный суд арестовывал имущество Копертехина, которому в 2012 году вменяли в вину план, направленный на завладение имуществом банка.

Сейчас экс-заместителя главы правления подозревают в растрате чужого имущества, которое находилось в ведении служебного лица. Причем, в повторной растрате в предварительном сговоре с группой лиц в особо крупных размерах (предусмотрено ч.5 ст.191 Уголовного кодекса).

Следствием установлено, что бывший замглавы правления банка совершил растрату в сумме $113 млн (эквивалент 2,5 млрд грн).

Деньги находились на счетах иностранных банков. Правоохранители сообщили, что подозреваемый передал средства под залог оффшорной компании для открытия кредитной линии. Эта линия была связана с бенефициарным собственником банка — народным депутатом 3-8 созывов Константином Жеваго, который находился в розыске, и вступил в сговор со своим зампредом.



Все это привело к тому, что иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и Кредит» средства и залоговое имущество в связи с неисполнением обязательств по кредитным договорам. Это приблизило банкротство банка «Финансы и кредит».



В рамках уголовного производства следователи ГБР просили Печерский районный суд Киева наложить арест на активы трех компаний, которые были вовлечены в преступную схему. Общая сумма арестованного имущества составила $10 млн: корпоративные права, средства и 26 объектов недвижимости.

Если вину банкира докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro