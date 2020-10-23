«Укрпошта» за один месяц накупила у ФОПов и связанных лиц медицинских масок на 11 млн грн

АО «Укрпошта» активно закупает медицинские маски. Лишь в сентябре 2020 года (по 1 октября включительно) провела 8 тендеров по закупке этого элемента защиты на общую сумму 11,4 млн гривен. Большинство из них выиграли физлица-предприниматели (ФЛП, ФОП — укр.):

договор от 02.09.2020 года на 3,5 млн гривен, поставщик ФОП Андрей Хвостовский;

договор от 04.09.2020 года на 100 тыс. гривен, поставщик ООО «БДВ ЛЮКС»;

договор от 11.09.2020 года на 225 тыс. гривен, поставщик ФОП Александр Гуленко;

договор от 14.09.2020 года на 225 тыс. гривен, поставщик ФОП Александр Гуленко;

договор от 15.09.2020 года на 3,5 млн гривен, поставщик ФОП Андрей Хвостовский;

договор от 17.09.2020 года на 3,5 млн гривен, поставщик ФОП Олеся Ковальчук;

договор от 22.09.2020 года на 205 тыс. гривен, поставщик ООО «ОПТІТРЕЙД КИЇВ»;

договор от 30.09.2020 года на 203 тыс. гривен, поставщик ФОП Вера Иванюта.

Закупка происходила без использования электронной системы, поскольку касалась борьбы с распространением COVID-19.

Для чего почтовому предприятию огромная партия масок на один месяц (анализ касается только сентября) — загадка. Но еще интереснее то, что большая часть закупок происходит при участии ФОПов. Ведь, как известно, через них в нашей стране чаще всего выводят и обналичивают деньги.

Еще смущает локация некоторых предприятий. Например, ФОП Андрей Хвостовский, который получил контракт на 3,5 млн грн, зарегистрирован в Луганской области. Это не единственный его заказ, в июле 2020 года он также получал миллионные контракты.

Другой предприниматель — ФОП Александр Гуленко — был зарегистрирован лишь в июне 2020 года, но уже является учредителем той самой компании, которая также поставляла маски в сентябре 2020 года — ООО «ОПТІТРЕЙД КИЇВ».

Слишком много вопросов к закупкам предприятия «Укрпошта». Хочется верить, что все их и даже больше задаст Государственная аудиторская служба. А после — правоохранители.

dubinsky.pro