В Запорожье эвакуировали две сотни людей, летевших в Турцию, из-за звонка о минировании самолета

В пятницу, 23 октября, пассажир международного аэропорта «Запорожье» «заминировал» самолет сообщением «Запорожье-Анталия», правоохранители эвакуировали 180 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

По данным отдела коммуникации полиции Запорожской области, 22 октября около 13:00 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что один из пассажиров международного аэропорта «Запорожье» высказал намерение заминировать самолет сообщением «Запорожье-Анталия».

В сообщении говорится, что правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено.

Так, сотрудниками полиции была установлена личность мужчины, который сообщил о «минировании»: это местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.

По данному происшествию, открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.