Зеленський відкликав Храмова з наглядової ради Ощадбанку, може призначити Абромавичуса

За даними Міністерства фінансів, Володимир Зеленський відкликав Юрія Храмова з посади представника президента в наглядовій раді Ощадбанку.

На вказаній посаді Ю. Храмов перебував один рік і три місяці.

“Замість особи, повноваження якої припинено, іншу особу не обрано”, — констатує Ощадбанк з посиланням на дані Мінфіну.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський пропонує призначити колишнього гендиректора «Укроборонпрому», екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса представником держави у наглядовій раді Ощадбанку. Цю інформацію наводив нардеп з фракції «Слуга народу», заступник глави фінкомітету ВР Олександр Дубінський.

Як зазначалося, В. Зеленський відкликає з наглядової ради Ощадбанку Юрія Храмова, призначеного за поданням президента, та пропонує призначити замість нього Абромавичуса.