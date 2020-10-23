В охваченной коронавирусом Чехии отправляют в отставку главу Минздрава из-за ужина в ресторане

В пятницу, 23 октября, в Чехии, где зарегистрировали рекордные 15 тысяч заражений коронавируса, премьер-министр Андрей Бабиш попросил уйти в отставку министра здравоохранения Романа Примулу. Главу Минздрава поймали на посещении «закрытого» ресторана и без маски.

Об этом сообщает издание iDnes.

Так, журналисты зафиксировали, как Роман Примула находился в одном из ресторанов Праги 21 октября. Кроме него там также были другие представители политической элиты, такие как председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек. При том, что все заведения в стране согласно с карантинными ограничениями имели закрыться.

Премьер-министр заявил, что его не волнует, что там сделали министр и Фалтинек. «Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример», — говорит Андрей Бабиш.

Бабиш также предложил Ярославу Фалтинеку уйти с поста вице-президента ANO.

Согласно Конституции Чехии, министра освобождает от должности президент по представлению премьер-министра. Если министр подаст заявление об отставке, президент может ее отклонить.

«По этой причине я попросил министра уйти в отставку. Если он этого не сделает, я его уволю», — добавил Бабиш, имея в виду, что он попросит президента Милоша Земана уволить министра.

Когда министр отправился в ресторан, правительство Чехии объявило о введении жесткого карантина. Школы, рестораны и бары вынуждены были закрыться еще с 12 октября.