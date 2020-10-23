Снимки красивых знаменитостей недалекого прошлого (фото)

Ими восхищаются, их желают, их любят, кое-кого даже ненавидят. К ним нельзя быть равнодушными, потому что они — одни из самых известных девушек мира. В них была натуральность, естественность и какая-то особая притягательность, которая завораживает до сих пор.

1.

Модели Playboy

2.

Клаудиа Шиффер

3.

Бриджит Бардо

4.

Кэмерон Диас

5.

Викки Дуган

6.

Хеди Ламарр

7.

Анджелина Джоли

8.

Софи Лорен

9.

Клаудиа Шиффер

10.

Чиччолина

11.

Сальма Хайек

12.

Кейт Уинслет

13.

Шалом Харлоу

14.

Анджелина Джоли

15.

Мэрилин Монро

16.

Летеция Каста

17.

Шарлиз Терон

18.

Модель в бюстгалтере «пуля»

19.

Модель из 90х

20.

Пенелопа Крус

21.

Актриса 90-х

22.

Модель

23.

Наталья Варлей

24.

Орнела Мути

25.

Одри Хепберн

26.

Лора Хэрринг

27.

Алессандро Амброзия

28.

Дана Борисова

29.

Модель 90-х

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