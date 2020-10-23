Бонни и Клайд по-украински или как украсть много и сразу

Елена Павловна Орлюк хорошо известна в определенных кругах. Хитрая, изворотливая, сменившая на своем жизненном пути не одного мужа и не одного любовника Елена Павловна проползла от рядового методиста до исполняющей обязанности директора института права в Киевском национальном университете им Т. Г. Шевченко. Отсутствие профессиональных и интеллектуальных качеств с лихвой окупилось присутствием наглости и беспринципности.

Будучи юристом, но при этом, не имея профильного образования в сфере интеллектуальной собственности, госпожа Орлюк умудрилась стать профессором кафедры интеллектуальной собственности юридического факультета КНУ, одновременно исполняя обязанности заведующей названной кафедры. При этом на полную ставку она все ещё продолжает работать в качестве директора научно-исследовательского института интеллектуальной собственности национальной академии правовых наук Украины.

Елена Павловна Орлюк

Таким образом, госпожа Орлюк долгое время занимает две административных должности в государственных научных учреждениях, что является нарушением законодательства об образовании и свидетельствует о нанесении убытков КНУ им. Т. Шевченко так как:

1) занятие должности директора института интеллектуальной собственности не разрешает фактически отработать рабочее время на должности профессора и выполнять обязанности заведующей кафедры в КНУ им. Т. Шевченко, а это значит, что КНУ им. Т. Шевченко выплачивал заработную плату за фактически за не выполненные трудовые обязательства и так длится уже более пяти лет;

2) Университет Шевченко не проводит конкурс на замещения должности заведующего кафедры, а разрешает годами выполнять обязанности заведующего кафедры интеллектуальной собственности человеку, который не в праве выполнять таковую деятельность в принципе;

При этом и там, и там, на полном окладе (а чего мелочиться?), о чем она, естественно, «позабыла» упомянуть в своей декларации. В результате чего и появилось уголовное дело, возбужденное следственным отделом Шевченковского управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве № 12020100100005814 от 10.08.2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 КК Украины (декларирование недостоверной информации ), совершенного и.о. директора Института права КНУ им. Т. Шевченко Орлюк Е.П., что выразилось в не отображении в ежегодных декларациях информации о роботе по совместительству на должности и.о. заведующего кафедры интеллектуальной собственности юридического факультета КНУ им. Т. Шевченко.

Впрочем, это далеко не первый конфликт Орлюк Е. П. с законом. В 2015 году она заработала смешную «админку» за то, что вместо того, чтобы выплатить стипендию аспирантам, профессор Орлюк за эти деньги закупила туалетную бумагу. Очевидно, что у аспирантов госпожи Орлюк от ее лекций был такой понос, что туалетная бумага оказалась важнее стипендий, а сам понос был настолько сильный, что Орлюк Е. П. закупила бумагу очень быстро и по заоблачным ценам.

Впрочем, туалетная бумага – это невинные шалости в сравнении со всем остальным. Орлюк быстро смекнула, что зарабатывать на дипломах и на научных званиях значительно интереснее, что и было ею быстро поставлено на поток. Вначале она сделала сама из себя член-корреспондента, профессора и, разумеется, доктора юридических наук, а затем уже начала активно помогать другим. Естественно, за деньги. Время от времени возникали скандалы из-за того, что некоторые диссертации оказывались откровенной липой и не выдерживали проверки на плагиат. Клиенты требовали возврата денег и компенсации морального и иного ущерба. Но Орлюк Е. П. это особо не смущало. Не получилось с одними – не беда, ведь получится с другими. Орлюк быстро смекнула, что образование – это неплохой бизнес, если к нему правильно подойти, а выращенные ею юристы наверняка будут на ее стороне.

В качестве домашней стенгазеты Орлюк Е. П. активно использует издание, владельцем которого является ее нынешний муж с громким названием судебно-юридическая газета, в которой она свое личное мнение выдает за мнение чуть ли не всего юридического сообщества Украины.

Вторым направлением ее бизнеса является руководство НИИ интеллектуальной собственности, который, естественно, не за бесплатно выдает экспертизу всем желающим, кто к ним обращается. При этом возникают иногда накладки. К примеру, Орлюк Е. П. выдает экспертное заключение одной стороне, а вторая сторона приносит тоже ей деньги. После чего Орлюк выдает прямо противоположное решение уже для другой стороны – а вы там в суде разбирайтесь сами. А так как в суд тоже можно направить своих «экспертов», то здесь, как говорится, сам Бог велел аукцион организовать: кто больше заплатит, того эксперты и признают правым.

По факту Орлюк Е. П. втянула НИИ интеллектуальной собственности и КНУ им. Т. Шевченко в собственную предпринимательскую деятельность по отстаиванию интересов различных бизнес структур, которые ведут споры касательно права интеллектуальной собственности, путём написания научных выводов от кафедры интеллектуальной собственности КНУ им. Т. Шевченко и научно-экспертных выводов от НИИ Интеллектуальной собственности. Ни о какой обьективности речь не идет — выводы от обеих организаций пишутся ангажированные, в интересах одной из сторон спора и, конечно же, за солидные денежные вознаграждения, которые получает сама Орлюк, а не использованные ею для личного обогащения научные учреждения. К примеру, в материалах судебного дела хозяйственного суда города Киева касательно спора между фармакологическими компаниями «Фармак» и «Дарница» содержится научный вывод кафедры интеллектуальной собственности университета Шевченко в интересах одной из сторон спора.

В итоге, научные учреждения, которые использует Орлюк Е.П., получают не только репутационные. но и материальные убытки, так как оплачивают из государственного бюджета заработные платы работникам, которые пишут выводы в интересах фармакологических компаний под руководством госпожи Орлюк.

Но и этого Орлюк Е.П. показалось мало. А чего мелочиться? Тем более, что к власти пришла Зе-команда, а ее старый друг и бизнес-партнер по печатанию липовых диссертаций — Руслан Стефанчук, ещё один «профессор» и «академик», стал не кем-нибудь, а зам главы Верховной Рады. В результате образовалась сладкая парочка – так сказать, Бонни и Клайд по-украински.

Стефанчук Руслан Алексеевич

Благодаря усилиям Стефанчука в мгновении ока госпожа Орлюк становится членом Общественного Совета Комитета по вопросам науки и образования Верховного Совета Украины, а вместе с тем и Научно-консультативного совета при Верховном Суде. С этой вершины, умело манипулируя Русланом Стефанчуком, Орлюк Е.П. решает не просто закрепиться в КНУ им. Т. Шевченко, но и прибрать его к рукам. Для этого против бывшего декана юридического факультета фабрикуется ряд уголовных дел, в результате чего его отстраняют от работы, а профессор Орлюк быстренько становится не кем-нибудь, а директором вновь созданного института права. И начинает «реформы», что по факту сводится к устранению неудобных ей заведующих кафедр, замене «чужих» на «своих», ну и так далее. Реформы — это нынче модно, а под личиной реформ можно делать всё, что угодно. Особенно, когда есть такая крыша в лице послушного Руслана Стефанчука.

Следующий шаг – это должность первого проректора, ну и затем уже и до ректора КНУ им. Т. Шевченко рукой подать.

Но для всего этого нужен не только Руслан Стефанчук, но и деньги. Желательно большие и сразу. И как тут не обратить внимание на Укрпатент, одно из наиболее успешных предприятий Украины, которое стабильно работает, из бюджета денег не берет, а наоборот – бюджет страны наполняет, да ещё и имеющее международное признание?! Уговорить Руслана Стефанчука прибрать к рукам столь лакомый кусок не составило большого труда – он был достаточно хорошо знаком с этим предприятием, так как в свое время с инициативы Руслана Стефанчука была создана некая государственная организация под громким названием «Национальный орган интеллектуальной собственности». В ней братья Стефанчуки были замами, а директором ими был поставлен директор-марионетка, который безропотно подписывал финансовые документы и которому вскоре, очевидно, придется начать ходить на допросы.

Впрочем, Руслану Стефанчуку до судеб холуев никогда не было дела: как и Орлюк, он всегда старался всё делать чужими руками. Деятельность руководимой им фирмы запомнилась тем, что она намертво присосалась к Укрпатенту и высасывала деньги десятками миллионов гривен на сомнительные мероприятия, типа конференций, круглых столов, ну и так далее – всего того, на чем очень удобно отмывать деньги.

Но зачем тянуть по чуть-чуть, если можно забрать сразу все предприятие? Тем более, что аппетиты у Стефанчука и Орлюк известны всем – ведь далеко неспроста даже соратники по Зе-партии шутили со сцены квартала 95, что не то, что крошки со стола Стефанчука, тараканы и те там пропадают.

Патологическая жадность и всеядность Руслана Стефанчука всем хорошо известны.

Умело манипулируя Стефанчуком, Орлюк становится при министре Милованове советником по вопросам интеллектуальной собственности, затем, на основании сфабрикованного доноса она сбивает с должности действующего генерального директора и начинает рулить Укрпатентом, а проще говоря – готовить предприятие к банкротству. Обычно, когда увольняют руководителя, на его место приходит новая команда и начинают дальше, пусть по-своему, но развивать предприятие. Здесь же такого не произошло. В кабинет уволенного руководителя никто не зашел, предприятие по факту осталось без руководства. В этом не было ничего удивительного, никто ведь не собирался развивать предприятие, ставилась совершенно другая цель — похоронить Укрпатент.

Деньги, а это несколько сотен миллионов гривен, которые были на счетах, планировали раздеребанить, а само здание в центре Киева продать за копейки, ну а самих экспертов выселить на окраину города – типа, какая им разница, где экспертизу проводить? Да и патентных поверенных обучить и переатестовать (а это свыше 500 человек) тоже не мешало бы. Явно не за бесплатно.

Госпоже Орлюк понравилось быть серым кардиналом Укрпатента. А почему бы и нет? Официально ее как бы и не было, но реально, по факту, Орлюк проводила совещания в здании Укрпатента и раздавала всем указания. Ну и про себя не забывала. Через подписанные трудовые договора с НОИВом, который к тому времени обанкротился и влился в Укрпатент, выписывала себе солидные гонорары.

Как было сказано выше, для того, чтобы легитимизировать свою деятельность очень удобно прятаться за всевозможные реформы. Поэтому и был протянут Стефанчуком через Верховну Раду скандальный закон о создании национального органа интеллектуальной собственности.

Изначально хотели ликвидировать Укрпатент – так воровать легче. Но здесь возникла проблема – как-никак Укрпатент является одним из лучших патентных ведомств мира. К тому же, ликвидация успешного и прибыльного предприятия не могла пройти не замеченной и безнаказанной.

Но так хочется что-то урвать по беспределу, пока Руслан Стефанчук всё ещё у власти!

При этом Орлюк не пугает тот факт, что ее подельники из Укрпатента за финансовые махинации и банальное воровство регулярно ходят на допросы. Сама Орлюк уверена в своей собственной безнаказанности (как-никак целый институт права у нее за спиной!), ну и Руслан Стефанчук чуть что подсобит – ведь разве не для того, чтобы ублажать ее женские прихоти он все ещё сидит в Верховной Раде?

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