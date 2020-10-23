В Одессе представители партии Шария инсценировали драку с «Нацкорпусом»

В Одессе активистов партии скандального блогера Анатолия Шария заподозрили в постановке драки якобы с представителями «Национального корпуса». Об этом сообщает «Думская».

В одесском районе «поселок Котовского» представители партии Шария под аккомпанемент барабана подрались с людьми, похожими на активистов «Нацкорпуса». Однако в организации заявили, что не причастны к инциденту.

«Чистая инсценировка самих «шариков». Там не наши манишки. Сделали себе пиар на ровном месте», — заявил лидер одесской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Варламов.

На видео видно, как неизвестные с закрытым лицом якобы напали на представителей «Партии Шария» возле палаток этой политсилы. Но «шарийцы» дали отпор нападавшим и те убежали.