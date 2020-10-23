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Украинцы представили школьный автобус для наших дорог

23.10.2020

Разработанный украинцами внедорожный автобус Torsus Praetorian получил новую версию. Теперь он доступен как экстремальный школьный автобус.

Torsus Praetorian окрасили в желтый цвет и добавили предупредительные надписи. Для удобства посадки и высадки детей предусмотрены выдвижные подножки. Салон рассчитан на 35 пассажиров, причем у сидений антивандальное покрытие.

Напомним, что внедорожный автобус оснащен 240-сильным турбодизелем MAN и способен развить 117 км/ч. Полный привод, внедорожная резина и клиренс в 389 мм гарантируют хорошую проходимость. А кузов из композитных материалов не боится коррозии.

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